Зеленский начал визит в Японию

Президент прибыл в Японию для участия в церемонии интронизации нового императора.

Президент Украины Владимир Зеленский благодарил власти Японии за введение упрощенного визового режима для украинцев и выразил надежды на внедрение безвиза между странами.

"Высоко ценим решение Японии относительно смягчения с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал Зеленский в Twitter, начиная свой визит в Японию.

Также президент поблагодарил страну за оказание финансовой помощи Украине, которая с 2014 года достигла $ 1,8 млрд и отметил, что эта помощь важна для реализации реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц.

"Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны за льготный кредит в почти $ 1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации", - говорится в сообщении.

Напомним, 21-24 октября президент Украины Владимир Зеленский будет пребывать с рабочим визитом в Японии для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.

Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер- министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, представителями японского бизнеса и другими. Также запланирован ряд двусторонних встреч Зеленского с лидерами зарубежных стран.

Фото: Офис президента Украины