Зеленський нагородив десятьох військових

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала заступнику командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України Артему Котенку та відзначив державними нагородами ряд військовослужбовців.

Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Указом №591/2021 начальнику штабу-заступнику командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ полковнику Артему Котенку присвоєно військове звання бригадного генерала.

Крім того, згідно з указом №590/2021, 10 військовослужбовців “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку” відзначені орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», а також медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Зокрема, орденом «За мужність» II ступеня нагороджено посмертно старшого солдата Уберта Мрачковського.

Вітаючи присутніх, Президент наголосив, що професійне свято десантників відзначається одночасно з Днем Гідності та Свободи, що, на його думку, дуже символічно.

«Думаю, що це символічно, адже, щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут», – сказав Зеленський, запевнивши, що для нього справді велика честь, як і для кожного з присутніх та всіх українців, привітати захисників зі святом.

Як повідомлялося, військовослужбовець зі складу Сил спеціальних операцій ЗСУ старший солдат Уберт Мрачковський загинув 19 листопада 2021 року в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу.

День Десантно-штурмових військ Збройних сил України відзначається щороку 21 листопада.