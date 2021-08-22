Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи"

Президент України Володимир Зеленський нагородив канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка 22 серпня прибула з робочим візитом до Києва, "Орденом Свободи".

Це найвища державна нагорода, якою можуть бути відзначені іноземні громадяни.

У ході спільної прес-конференції в Маріїнському палаці в неділю, 22 серпня, Зеленський висловив упевненість, що Меркель відіграватиме важливу роль у німецькій політики і після того, як піде з посади голови федерального уряду.

"У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини і Європи. Але знайте, що в будь-якому випадку, в будь-якому статусі і в будь- який час ви завжди будете бажаним гостем в Україні", - заявив глава держави.

Ангела Меркель прилетіла до Києва 22 серпня, перед цим вона провела переговори з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

Канцлерка підтвердила прихильність Німеччини до збереження транзиту російського газу через територію України після 2024 року і вказала на необхідність активізації нормандського формату і проведення саміту лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.