Зеленский написал Парубию письмо об отказе созвать ВР

Отказавшись созвать 18 июля внеочередное заседание Верховной Рады Украины, глава парламента Андрей Парубий самоустранился от работы на благо украинского и проявил преступную бездеятельность, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Администрации Президента на официальном сайте.

"Вы устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что один день (!) Работы парламента стоит налогоплательщикам 13300000 грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и Украинской, но и обнаруживаете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета ", - написал Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Глава государства напомнил, что, согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия парламента прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Кроме того, в письме, который 18 июля Президент Украины направил Андрею Парубию, указано, что, согласно календарному плану, десятая сессия длится до 19 июля 2019 года. И это Председатель ВРУ объявлял на пленарном заседании 12 июля.

"То есть до 19 июля 2019 по мотивированному требованию лиц, определенных Конституцией Украины, во время очередной десятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва Председателем Верховной Рады Украины созывается внеочередное пленарное заседание", - говорится в тексте документа.

"Досадно, что люди, которые постоянно выставляют себя напоказ как исключительных профессионалов и поборников интересов украинского народа, не могут найти в себе силы собраться на один день и исправить собственные ошибки и принять сверхважные законы по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочка ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращение нормы о незаконном обогащении, которую с вашей же вине отменил Конституционный Суд Украины ", - подчеркнул Президент.

В то же время Глава государства отметил, что не удивлен отказом Андрей Парубий, поскольку считает, что работоспособность и победа не является сильнейшими чертами парламента нынешнего созыва.

"К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, висимнадцятиразовим голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями Регламента", - отметил Президент и добавил, что это будет изменен 21 июля.