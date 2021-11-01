Зеленський: Наша мета - до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65% Відео

В Україні мають на меті до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65%, а до 2060-го– досягнути кліматичної нейтральності.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час кліматичного саміту COP26 у Глазго

«Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших в Європі. За обсягом скорочення викидів вона посідає 4 місце серед 45 сторін рамкової конвенції ООН. Наші цілі до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65%, і не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності», - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна підтримує низку ініціатив конференції, що проходить в Глазго, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зокрема, декларацію щодо лісу і землекористування. Важливим для нас є доступ до надійного і довгострокового кліматичного фінансування , особливо в рамках зеленого кліматичного фонду», - додав глава держави.

Як повідомлялося, 31 жовтня у Глазго під егідою ООН розпочалася кліматична конференція СОР-26, що триватиме до 12 листопада.

Саміт у Глазго проходить із запізненням на рік через пандемію коронавірусу. Шість років тому в Парижі близько 200 країн узгодили індивідуальні плани у боротьбі з глобальним потеплінням. Згідно з Паризьким пактом, країни мають переглядати свої попередні зобов'язання щодо скорочення викидів вуглецю кожні п'ять років, а потім оголошувати про плани зі ще більшого та швидшого скорочення.