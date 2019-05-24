Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам

Позиция президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что выборы должны проходить по открытым спискам.

Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, говорится на сайте президента.

Стефанчук отметил, что во время консультаций 21 мая Зеленский и лидеры фракций согласовали компромиссное решение - поддержать изменения к действующему закону о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%.

"Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе", - отметил Руслан Стефанчук.

Представитель Зеленского добавил, что депутаты проигнорировали предыдущие договоренности и провалили голосование, мотивируя это тем, что они хотят открытых списков.

Он также выразил надежду на то, что партии дадут гражданам возможность ознакомиться со своими списками и повлиять на выбор кандидатов на депутатский мандат настолько, насколько это позволяет действующее законодательство.

Напомним, Зеленский подал в ВР законопроект, в котором предлагает провести выборы по закрытым спискам. Однако, Рада отказалась ставить этот законопроект даже на повестку дня.

РБК-Украина писало, что Верховная рада 22 мая собиралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта президента Владимира Зеленского относительно изменений в закон о выборах.

Отметим, что во время инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду и дает ей два месяца на принятие важных для страны законопроектов. В частности, закон об отмене депутатской неприкосновенности, об импичменте. Он требовал открытые списки на выборах в Верховную Раду.

После инаугурации состоялись консультации президента с лидерами фракций, на которых они решили, что досрочные выборы состоятся, скорее всего, 21 июля.

РБК-Украина в материале "Столкнулись лбами: почему депутаты и Зеленский не договорились о новых правилах проведения выборов" сообщало, что в связи с инициативами президента Владимира Зеленского олигарх Ринат Ахметов провел "разъяснительные беседы" как с руководством Радикальной партии, так и "Оппоблока".