Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем СНБО (что известно о Данилове).

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем СНБО

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Главы государства.

"Назначить Данилова Алексея Мечеславовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе президента.

Многие характеризуют его как жесткого и авторитарного политика с железным хребтом, а кто-то предполагает, что личность он очень неоднозначная

Depo.ua рассказывает, что в настоящее время известно об Алексее Данилове.

56-летний Алексей Мячеславович родился на Луганщине, и трудовой путь начал в качестве ветеринара-фельдшера подсобного хозяйства Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод. Но перестройка внесла свои коррективы в возможные планы Данилова стать выдающимся ветеринаром, и он стал председателем кооператива "Белый аист", потом директором Луганского МЧП "Вера" (продуктовые магазины с дефицитными продуктами), в девяностых подался в городские депутаты, а потом и в мэры Луганска.

Местные жители проголосовали за успешного бизнесмена, и 31-летний Данилов победил на выборах, став самым молодым мэром в истории города.

Оценки его мэрской деятельности - очень неоднозначные, от "лучший в истории Луганска мэр" до "афериста и проходимца".

Местные вспомнят и пресловутое празднование 200-летия Луганска, когда на недавно открытой эстакаде – детище мэра - началась давка и погибли люди.

Мэрскую должность Данилов покидал со скандалом. Русскоязычная Википедия пишет, что "В сентябре 1997 года А. Данилов был отстранен от должности городского главы. Ему не удалось наладить контакт с идеологически оппозиционными ему депутатами".

На самом же деле у него произошел конфликт с местными группами депутатов, а по информации источника Depo.ua - с тогдашним заместителем губернатора Луганщины Александром Ефремовым, и нешуточный, поскольку Данилов был снят с должности и очень быстро перебрался из Луганска в Киев чуть ли не с одним чемоданом.

Данилова якобы обвинили в финансовых махинациях, совмещении власти и бизнеса. Местная пресса также связывала Данилова с известным луганским криминальным авторитетом Доброславом, застреленным в 1998 году.

Данилов некоторое время преподавал в университете, а в 2002 создал и возглавил ОО "Луганская инициатива", целью которого было "содействие формированию органов самоорганизации населения и реализации местных инициатив путем взаимодействия с исполнительными органами власти". Он также начал активное сотрудничество с либеральной партией "Яблоко", которую возглавлял одиозный политик Михаил Бродский. Данилов стал соратником лидера партии, вошел в состав политсовета "Яблока". Поговаривают, что именно Бродский и "привел" Данилова к Ющенко.

После проигрыша "Яблока" на парламентских выборах Данилов снова вернулся в политику в 2004 уже как руководитель Луганского областного штаба Ющенко, а после выборов новоиспеченный президент назначил Алексея Мячеславовича губернатором региона.

Хотя и здесь он продержался недолго, и в 2005 Данилова сняли с должности. Ходили сплетни, что причиной стала авторитарность и диктаторские замашки, нежелание уступать, договариваться и делиться властью. Официальной причиной назвали неправильный подбор кадров. Но главной причиной считается политическая – близость к Юлии Тимошенко, потому что тогда уходили от власти все соратники Тимошенко.

С 2006 по 2007 год Данилов становится нардепом от Блока Юлии Тимошенко, № 42 в списке. Кстати, в том же году он дал интервью уже теперь бывшему нардепу, а тогда журналисту Сергею Лещенко, в котором рассказал, что Украина будет воевать с Россией.

В 2007 году все официальные биографии Алексея Мячеславовича обрываются, так как после этого он ушел на пенсию и больше никаких должностей не занимал. В то же время Данилов активно раздавал интервью различным СМИ, а с 2014 года начал комментировать и боевые действия, утверждая, например, что уже десять лет назад будущие сепаратистские "схроны" на Луганщине закладывались российскими спецслужбами на основе контрабандистских баз вдоль существующей лишь на бумаге границы.

Ответом на вопрос, почему Данилов вернулся в политику именно сейчас, некоторые СМИ считают кварталовца Максима Ткаченко, который родом из Луганска и прошел в Раду под №25 в списке "Слуги народа". Мол, он замолвил слово перед Зеленским за Данилова. Но официально эту протекцию пока что ничто не подтверждает.

По материалам Новое Время, www.depo.ua