Зеленский назначил Данилюка главой Центра кибербезопасности

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующий указ от 7 июня опубликован на сайте Администрации Президента.

"На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 No 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - указано в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Александр Данилюк среди приоритетов в работе СНБО назвал военную реформу, а также реформированию Госконцерна "Укроборонпром", поставки качественного оружия и техники для украинской армии, энергетическую безопасность, кибербезопасность, реформу Службы безопасности Украины и разведывательных органов. По материалам: ZN.UA /