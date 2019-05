Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО. Соответствующий указ №327/2019 опубликовали на сайте президента.

Указ о назначении Данилюка на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский подписал сегодня, 28 мая.

Александру Александровичу Данилюку 43 года. Он родился 22 июля 1975 года в молдавском городе Григориополь. Однако вскоре семья переехала в Украину и осела в городе Киеве.

Здесь Данилюк получил среднее образование в физико-математическом классе школы №15, поступил и окончил в 1998 году Национальный технический университет (КПИ) по специальности инженер-электрик, а также параллельно получил высшее образование в финансовой сфере в Киевском институте инвестиций.

Но на этом его учеба не закончилась. В 1999 году Данилюк решил пройти обучение еще и в Бизнес школе университета Индианы (США). Ее он окончил в 2001 году, получив МВА.

В настоящее время владеет пятью языками: украинским, русским, английским, испанским и французским.

Трудовая деятельность Данилюка началась в 1995 году с должности брокера в украинской компании TEKT, затем он проявил себя как руководитель департамента инвестиционного банкинга в "Альфа Капитал" и младший инвестиционный менеджер в американском фонде Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

В течение трех последующих лет Данилюк работал в международной консалтинговой фирме McKinsey & Company в Лондоне и Москве.

В 2006-2010 годах возглавил инвестиционный фонд Rurik Investment в Лондоне и Люксембурге. И на этом по факту его карьера в частном секторе закончилась.

Дело в том, что примерно в эти же годы Данилюк был назначен сперва экономическим советником тогдашнего премьер-министра Юрия Еханурова, а затем внештатным советником президента Виктора Януковича. И работа в государственном секторе для него стала более привлекательной.

Помимо этого, в 2010-м году Данилюк победил в конкурсе на должность главы Координационного центра по внедрению экономических реформ - аполитичной структуры по разработке и внедрению реформ для улучшения инвестиционного климата, укрепления принципа верховенства права и развития отношений Украины с Международным валютным фондом.

После Революции достоинства должность советника президента он потерял, но вскоре был назначен на иной государственный пост – представителя главы государства (уже Петра Порошенко) в Кабинете министров.

Затем, в сентябре 2015-го, Данилюка назначили заместителем главы Администрации президента Украины, а спустя еще год он вошел в обновленный Кабинет Министров Владимира Гройсмана в качестве министра финансов Украины.

Однако 6 июня 2018 года глава правительства попросил Верховную Раду уволить Данилюка с занимаемого поста, что парламент незамедлительно и сделал.

Поводом для соответствующей отставки, по мнению многих, стало наличие конфликта между чиновниками.

Так, в 2019 году Данилюк стал советником по международной политике и экономике кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Александр Данилюк женат и воспитывает двоих сыновей.

Его супруга Ольга, уроженка Львова, получила образование в британском колледже Saint Martin's College of Art and Design в Лондоне, а также защитила докторскую диссертацию в Royal School of Speech and Drama.

Работала театральным дизайнером в Нью-Йорке и Москве. С осени 2017 года возглавляет Театральную лабораторию при Художественном Арсенале в Киеве.

Старшему сыну Ричарду - 15 лет. В настоящее время он учится в одном из старейших колледжей в Великобритании - Winchester College.

Младшему сыну Владимиру - 8 лет и он проживает вместе с родителями в пригороде Киева.

Согласно декларации за 2018 год, Данилюк совместно с супругой владеет домом в с. Вишенки Бориспольского района Киевской области общей площадью 290 кв. м и прилегающим к нему земельным участком общей площадью в 984 кв. м.

Помимо этого, в собственности семейства имеется две особо ценных вещицы: антикварные серебряные часы и Афонская икона святого Николая 20 века. Первая принадлежит Данилюку, другая – его младшему сыну.

Собственного авто у Данилюка нет. Он ездит на арендованном Volvo ХС60 2017 года выпуска.

Общий доход семьи за прошлый год составляет 1,05 млн грн.

При этом на счетах в банках у них значится 357 долл., 150 евро и 5297 грн, наличкой хранится 56 тыс. долл. и 9 тыс. фунтов стерлингов, еще 53 тыс. долл. одолжены третьим лицам.