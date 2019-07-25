Зеленский назначил Екатерину Слядневу замглавы Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в указе No553/2019 от 24 июля.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - сказано в документе.

Известно, что образование Сляднева получила на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права. Ранее она занимала должность заместителя начальника управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Киева.

Напомним, 11 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.