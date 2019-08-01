Зеленский назначил главу ГУД: зять в "Лиге смеха", жена в "Слуге народа"

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова, который до этого был временно исполняющим обязанности.

Детали: Борзова назначили с 1 августа сроком на пять лет.

Сергей Борзов

Его жена Ирина Борзова - кандидат-мажоритарник в Верховную Раду от партии Зеленского "Слуга народа".

Отец Ирины Борзовой, Наум Баруля, является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.

Вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО "Профіль-Н", зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую.

Согласно бухгалтерской отчетности "Профиль-Н", ее прибыль на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.

Напомним: