Зеленский назначил главу Службы безопасности президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца главой Службы безопасности президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Так, согласно указу No337/2019 от 29 мая новым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО) и главой Службы безопасности президента стал Максим Донец.

Кроме того, указом No336/2019 президент назначил Вячеслава Штучного первым заместителем главы Управления государственной охраны Украины. Штучный был директором Института Управления государственной охраны Украины КНУ им. Тараса Шевченко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский издал указ о назначении подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны. Оцерклевич был участником боевых действий на востоке Украины. Президент получил рекомендации относительно кандидатуры Оцерклевича от нынешних офицеров, а также ветеранов, волонтеров и журналистов.

Также Зеленский указом No333/2019 уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны. Гелетей занимал должность начальника УГО с 15 октября 2014 года. До этого, с 3 июля 2014 года занимал должность министра обороны Украины.

Как писало РБК-Украина, Гелетей написал рапорт об отставке заявив, что уходя с должности руководителя Управления государственной охраны Украины будет продолжать службу государству, народу и закону.

Добавим, 3 мая 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента Юрия Федорова. Федоров занимал эту должность с июня 2014 года.