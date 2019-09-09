Зеленский назначил голове Госпогранслужбы двух заместителей

Президент Украины Володимр Зеленский назначил двух заместителей главы Госпогранслужбы, подписав соответствующие указы, которые обнародовал Офис Президента Украины, передает УНН.

"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем Главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе No673/2019.

Еще одним заместителем Главы Госпогранслужбы стал Вадим Ченчик.

"Назначить Ченчика Вадима Николаевича заместителем Председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе No674 / 2019.