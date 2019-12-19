Зеленский назначил Кислицу постпредом при ООН

Соответствующий указ No916/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте Президента.
"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте документа.
Соответствующий указ No916/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте Президента.
"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте документа.
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