Зеленский назначил Кислицу постпредом при ООН

19 декабря 2019, 11:02
 Политика Источник: Цензор.Нет Персоны: Зеленський В.О.

Соответствующий указ No916/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте Президента.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте документа.

Источник: Цензор.Нет
 
 
 