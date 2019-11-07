Зеленский назначил начальника департамента охраны гостайны СБУ

Соответствующий указ No812/2019 президент подписал 7 ноября

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Носка начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Соответствующий указ No812/2019 президент подписал 7 ноября.

"Назначить Носка Игоря Аркадьевича начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, 4 ноября Зеленский назначил Юрия Погасия новым начальником управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Черкасской области.

11 октября Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

РБК-Украина сообщало, что Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он ввел в состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова, главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, заместителя главы СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.