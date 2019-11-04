Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Бондаря главой Черкасской ОГА. Предварительно глава государства подписал указ об увольнении с указанной должности Игоря Шевченко. Оба документа, датированные 4 ноября, опубликовали на сайте Офиса президента.

"Уволить Шевченко Игоря Юрьевича с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе No797/2019.

Документом No798/2019 президент назначил председателем Черкасской ОГА Бондаря.

Как указано в декларации Бондаря, он зарегистрирован в Черновцах, но живет в Мариуполе. Новый председатель ОГА владеет половиной квартиры в Черновцах общей площадью 78 кв.м. Другого недвижимого имущества Бондарь не задекларировал. Он также имеет 120 тысяч гривень накопленных средств.

Согласно декларации, в 2018 году Бондарь работал в Главном управлении Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях, где за год получил 438 тысяч гривень зарплаты. Он также задекларировал единовременное пособие участника боевых действий на сумму 1265 гривень. Бондарь также подавал декларацию кандидата на должность заместителя председателя Житомирской областной государственной администрации.

31 октября Зеленский подписал указ об назначение Андрея Прокопенко председателем Черниговской областной государственной администрации. В то же время президент подписал указ, которым уволил Наталью Романову с должности и. о. главы Черниговской ОГА. По материалам Украинская правда