Зеленский назначил нового начальника Управления госохраны

Президент Владимир Зеленский назначил на должность начальника Управления госохраны Сергея Рудя.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины.

Сергей Леонидович Рудь работал в Институте Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Числился как военнослужащий и госслужащий.

Также Рудь возглавлял Центр первичной и профессиональной подготовки института УГО.

Другим указом Зеленский уволил с должности начальника УГО Алексея Оцерклевича.

Оцерклевич возглавлял Управление госохраны с конца мая 2019 года, когда Зеленский уволил Валерия Гелетея.