Зеленский назначил послов Украины в ряд стран

Президент Владимир Зеленский назначил несколько послов Украины в ряд стран, а также представителя нашей страны в Организации объединенных наций, подписав соответствующие указы.
Так, глава государства назначил следующих дипломатов:
Реклама Камишева Сергея Алексеевича - стал послом в Китае;
Шевченко Марка Александровича - посол Молдове;
Кузьменко Андрея Михайловича - посол в Катаре;
Щербатюк Мироласву Дмитриевну - посол в Иордании.
Отметим, что сегодня Зеленский назначил Владимира Ельченко новым послом Украины в США, а вот на его бывшую должность - постпреда Украины в ООН - глава государства назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.