Зеленский назначил топ-менеджера Ахметова главой Ивано-Франковской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля новым главой Ивано- Франковской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом президент освободил от временного исполнения обязанностей главы обладминистрации Марию Савку.

Церемония представления нового главы Ивано-Франковской области прошла в пятницу во время рабочей поездки Зеленского в Ивано-Франковск.

Денис Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"), которая входит в холдинг Рината Ахметова. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской обладминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

InfoResist.org