Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины

Об этом говорится в указе главы государства No744 от 11 октября, передает "ДС".

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины".

По данным из открытых источников, Семенченко работал в органах Службы безопасности Украины с 1993 года. В 2013 году был назначен начальником управления СБУ в Житомирской области. До этого назначения в течение двух лет он занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.

В реестре электронных деклараций НАПК, есть только исправленная декларация, поданная в конце марта 2017 года за предыдущий период, в которой указано, что Семенченко проживает в Киеве, нигде не работает, и указано, что он "находился в распоряжении главы СБУ".

Ранее "ДС" сообщала, что СБУ успешно переместила бывшего боевика "ЛНР" на подконтрольную территорию.