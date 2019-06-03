Зеленский назначил Вениславского своим представителем в КС

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Конституционном Суде Федора Вениславского.

Об этом говорится в указе Президента No351 от 3 июня, передают Українськi Новини.

Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Вениславский родился в 1969 году в поселке городского типа Олыка Киверцовского района Волынской области, доцент кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

5 раз баллотировался в депутаты Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса.

Ранее КС уволил главу суда Шевчука с должности судьи. За увольнение Шевчука проголосовало минимально необходимое количество судей - 12. Шевчука обвинили в политизации работы суда и несоответствии занимаемой должности.

Позже Конституционный Суд избрал нового главу.

Экс-глава КС Шевчук обжаловал свое увольнение, попросив восстановить его в должности.