Зеленский назначил Вениславского своим представителем в КС

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Конституционном Суде Федора Вениславского.
Об этом говорится в указе Президента No351 от 3 июня, передают Українськi Новини.
Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.
Вениславский родился в 1969 году в поселке городского типа Олыка Киверцовского района Волынской области, доцент кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
5 раз баллотировался в депутаты Верховной Рады.
Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса.
Ранее КС уволил главу суда Шевчука с должности судьи. За увольнение Шевчука проголосовало минимально необходимое количество судей - 12. Шевчука обвинили в политизации работы суда и несоответствии занимаемой должности.
Позже Конституционный Суд избрал нового главу.
Экс-глава КС Шевчук обжаловал свое увольнение, попросив восстановить его в должности.