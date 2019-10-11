Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский назначил исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко членом наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром". Указ No747/2019 от 11 октября обнародован на сайте президента.

Зеленский постановил: 1) частично изменить статью 1 указа от 7 октября No734 "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", назначив членом совета Юрия Витренко; 2) указ вступает в силу со дня опубликования.

Отметим, что Зеленский указом от 7 октября назначил своего помощника Андрея Ермака и гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского членами набсовета "Укроборонпрома". Этим же указом президент распорядился прекратить полномочия члена набсовета лидеру фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

В октябре Абромавичус подписал соглашение с компанией Baker Tilly Ukraine, которая будет осуществлять аудит концерна.