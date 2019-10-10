Президент Владимир Зеленский назвал отношения Украины и США уставшими.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, говоря о своих контактах с президентом США Дональда Трампа.

"Для нас задача - сделать эти, я бы их назвал так, уставшие отношения между Украиной и США (к сожалению, и на личной встрече Трамп [подтвердил], и я это знал), уставшие от [вопроса] "а куда вы тратили деньги". Этот вопрос шел из всех источников. Надо понять: это не только президент Трамп, это Соединенные Штаты, а вы знаете, как они к этому относятся - это деньги налогоплательщиков, для них это священные вещи", - заявил он.

По словам Зеленского, он хочет добиться, чтобы Трамп пересмотрел свое мнение об Украине как коррупционном государстве, и именно это, а не Burisma или Джо Байден, было в основе их летнего телефонного разговора и сентябрьской встречи в Нью-Йорке. "Сружием и историей с "Бурисмой" это никак не связано... Шантажа не было, это не было предметом разговора", - сказал президент Украины.

"Я хочу показать ему нашу команду, нашу молодую команду. Я хотел затащить его в Украину. Я ему сказал: я предлагаю после Варшавы [где планировали первую встречу Трампа и Зеленского] заехать в Украину", - сказал Зеленский.

Напомним, что из-за телефонного разговора с Зеленским Трампу теперь грозит импичмент.

В ходе беседы Трамп просил Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

