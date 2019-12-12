Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины

Глава государства Владимир Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины, пообещав увеличить темпы изменений в Украине в следующем году.

Об этом он написал в статье для НВ.

Первая из них - мир.

"Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей, - пишет президент.

Вторым фактором он называет "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех". Сюда глава государства включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.

Третий фактор - инвестиции. "Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса, - поясняет Зеленский.

Четвертый - "качественно иная инфраструктура".

"И это не только дороги, хотя дороги - в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная, - пишет президент.

Пятым фактором он называет народовластие.

"Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти - от уровня громады до уровня президента, - подытожил Зеленский.