Зеленський назвав мир на Донбасі головним пріоритетом зовнішньої політики України

Президент Володимир Зеленський заявив, що основним зовнішньополітичним пріоритетом є встановлення миру, відновлення суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент повідомив під час виступу на пленарній сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України" у рамках відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України. Трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.

"Сьогодні наш основний зовнішньополітичний пріоритет - це встановлення миру, відновлення суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, проти України. Це виклик усій цивілізованій світовій спільноті", - заявив він.

Глава держави наголосив, що Україна зараз наполегливо працює над тим, щоб домовленості лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі були реалізовані. Він нагадав, що за рік від цієї зустрічі вдалося повернути майже сотню українських громадян з полону, вдається забезпечувати найтриваліший режим припинення вогню за всі роки війни, а кінцеве завдання - припинити війну й забезпечити мир на українських умовах.

За слова президента, на порядку денному залишається питання продовження санкцій. Принципово важливою є й подальша робота над притягненням РФ до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права.

Зеленський попросив послів проводити активну роботу із залучення допомоги партнерів України до відновлення Донбасу.

"Вже сьогодні ми маємо думати, як повернути мирному Донбасу порядок і як повернути нашому Донбасу спокій. Ми вже впорядковуємо підконтрольну територію Донбасу, яка постраждала від цієї війни. Робимо це й зусиллями держави, і бізнесу, і коштом наших міжнародних партнерів і їхньої допомоги. Результати бачать наші громадяни по обидва боки лінії дотику. І коли завтра ми вже повернемося на весь окупований український Донбас - маємо одразу приступити до його відновлення, до його відбудови", - заявив він.

Президент зазначив, що увесь цей комплекс завдань - не лише для послів України у Берліні та Парижі, які, за його оцінкою, прекрасно їх виконують.Більше новин на тему "Це був сигнал": у "Слузі народу" розповіли, що означає продовження Радою особливого статусу ОРДЛО Окупанти на Донбасі різко збільшили кількість обстрілів українських позицій Раді рекомендують ухвалити закон щодо покарання воєнних злочинців: що він передбачає