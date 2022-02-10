Зеленський назвав психологічним тиском із боку Росії нарощування її військ поблизу кордонів України

У контексті безпеки в Україні немає перешкод, які б заважали бізнесу працювати. Про це 10 лютого на зустрічі з представниками ділових кіл - членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) заявив глава Української держави Володимир Зеленський, повідомляє пресцентр Офісу президента.

"Накопичення військ біля кордонів - це психологічний тиск із боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, - ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання у градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", - сказав Зеленський.

За його словами, "Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність та мати можливість відреагувати на будь-який розвиток подій".

"Сьогодні в нас достатньо сил і озброєння, щоб достойно захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що економічна ситуація в Україні нині стабільна, що позначається на зміцненні гривні.

"Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку", - вважає Зеленський.

Як розповіли в ОПУ, "учасники зустрічі обговорили низку важливих питань життєдіяльності країни та, зокрема, сфери бізнесу".