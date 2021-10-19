Зеленський назвав США головним партнером України в питанні безпеки

Президент України Володимир Зеленський назвав США партнером головним партнером у питанні безпеки. Глава держави також подякував своєму американському колезі - Джо Байдену - за виділену військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дім".

"Сполучені Штати Америки сьогодні для України в цей небезпечний момент, момент конфлікту на Сході країни, є партнером номер один у сфері безпеки", - сказав Зеленський.

Глава держави попросив міністра оборони США Ллойда Остіна передати президенту Джо Байдену подяку за постійну підтримку України і територіальної цілісності країни.

Зеленський також попросили главу Пентагону передати Байдену подяку за виділену Україні військову допомогу в розмірі 60 млн доларів. "Ми отримали ту військову допомогу, яку обговорювали під час мого візиту (в США - ред.). Ми дуже вдячні, наша армія дуже вдячна за підтримку Сполучених Штатів Америки", - додав президент.

19 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін перебуває в Україні з робочим візитом. Крім Зеленського він зустрівся з главою Міноборони Андрієм Тараном.