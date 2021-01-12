Зеленский не будет комментировать санкции США против "слуги народа" Дубинского

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис главы не будут реагировать на санкции, введенные США против члена правящей партии и представителя монобольшинства в парламенте Александра Дубинского.

Об этом в комментарии Радио Свобода отметил антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция-это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции" Слуга народа ". Именно так правильно", - сказал он.

Ранее стало известно, что народный депутат партии "Слуга народа" Дубинский попал в санкционный список США.

В США Дубинского, Онищенко, Телиженко, Кулика и других связывают с народным депутатом Андреем Деркачем, на которого ранее также наложили санкции за вмешательство в выборы.

Напомним, Петр Порошенко назвал "пленки Деркача" масштабной спецоперацией пятой колонны Кремля против Украины.

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