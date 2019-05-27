Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушением процедур - Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, во время принятия которых будет нарушаться процедура, а именно многократное переголосование и "кнопкодавство".

Об этом в ходе Согласительного совета сообщил представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент ГолосUA.

"Президент Украины Владимир Зеленский настроен на конструктивное сотрудничество с парламентом. Единственное, он очень попросил, что эра всяких подкулуарных договоренностей абсолютно закончена. Все должно быть четко, понятно и прозрачно", - заявил представитель Зеленского в ВР.

По словам Р. Стефанчука, он готов поддержать любую инициативу парламента при следующих условиях: во-первых, она должна отвечать интересам народа Украины и правам каждого человека, во-вторых, она не противоречит Конституции и отвечает принципам верховенства права и качеству нормативно- правового регулирования.

"И третье: Президент не подпишет ни одного закона, во время принятия которого будет нарушена процедура. Десять раз ставить на голосование и "кнопкодавство" - такого больше не будет", - отметил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский просит народных депутатов не использовать трибуну Верховной рады для предвыборного пиара.