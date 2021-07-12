Зеленський не планує обговорювати з Меркель питання грошової компенсації за "Північний потік - 2"

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель не планує обговорювати питання компенсацій за запуск газопроводу "Північний потік - 2".

Про це спікер глави Української держави Сергій Никифоров розповів 12 липня на брифінгу в Берліні, трансляцію вів канал "Україна 24".

"Позиція Володимира Зеленського така: "Північний потік - 2" - це вже давно не економічне питання, а питання безпеки. І саме тому, я думаю, про будь- які економічні компенсації ітися не буде" , - сказав він.

Як зазначив Никифоров, Зеленський постійно говорить про те, що буде намагатися зупинити будівництво "Північного потоку - 2" аж до моменту, коли ним піде газ, і після цього". За словами спікера, це "програма максимум" глави Української держави в питанні газопроводу.

"Якщо не вдасться це зробити, тоді ми говоримо про гарантії безпеки. Повернення тимчасово окупованих територій, а не грошова компенсація", - додав Никифоров.

11 липня Зеленський прибув із дводенним робочим візитом до Німеччини. У програмі візиту - зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та іншими офіційними особами.

Він уже зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміном Лашетом.

Співрозмовники говорили, зокрема, про "Північний потік - 2".

Меркель прийме Зеленського на вечері 12 липня у федеральної канцелярії в Берліні, серед тем розмови лідерів двох країн - реформи в Україні і відносини з Росією.