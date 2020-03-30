Зеленський не повинен реагувати на скандал з братом Єрмака, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook". Так на скандал із братом глави ОП Андрія Єрмака відреагувала спікерка гаранта Юлія Мендель.

Як передає "Главком", її запитали про реакцію Зеленського на публікацію відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює призначення на державні посади.

"Президент що, повинен реагувати на кожен пост у Facebook?" - відповіла Мендель.

Після цього, як пише ресурс, прессекретарка ще двічі повторила цю фразу, після чого поклала трубку.

Нагадаємо, нардеп поширив відео, де брат Єрмака нібито "торгує" держпосадами. Глава ОПУ вимагає розслідування.

Пізніше він оприлюднив нові відео розмов брата глави ОП Єрмака.

До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшло звернення від народного депутата України Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення конкретних осіб на посади голови обласної державної адміністрації та директора державного підприємства.

Також журналісти-розслідувачі встановили кількох фігурантів записів, де брат голови Офісу президента Денис Єрмак нібито домовляється про призначення різних людей на державні посади.

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