Зеленський не проти, щоб Нефьодов працював в Офісі Президента

Президент України Володимир Зеленський не проти, щоб екскерівник митниці Максим Нефьодов працював в Офісі Президента чи вів окремі проєкти.

Про це Зеленський сказав на пресконференції у середу, 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Він (екскерівник Державної митної служби Максим Нефьодов - ред.) гарний, професійний, але цього замало. Він нормальна людина, але беруть хабарі та їде контрабанда... Так що було робити з Нефьодовим? Хоча я хочу, щоб Макс повернувся. Він може працювати і в Офісі Президента, і вести окремі проєкти, які він зможе довести до позитивного результату", - сказав Зеленський.

Президент відзначив, що Нефьодов чимало позитивного зробив на митниці, зокрема всі айтішники, яких він залучив до цифровізації митниці, були залишені на своїх посадах.

Зеленський також зауважив, що коли Нефьодов очолював митницю, він з ним неодноразово спілкувався.

"Я йому пропонував: давай змінимо законодавство, давай на час боротьби з контрабандою зробимо так, що наші спеціальні військові загони зайдуть на митницю і зупинять повністю контрабанду. З його боку звучало - ні, ми все зробимо самі", - розповів Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня цього року голова Митної служби Максим Нефьодов повідомив, що його звільнено з посади. Згодом Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання Кабінету міністрів поінформував, що уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Наразі Нефьодов просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення з посади.