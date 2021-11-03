Зеленський не встиг на свій виступ у Глазго через зустріч з держсекретарем США Блінкеном - Кулеба

Причиною того, що президент України Володимир Зеленський не встиг на свій виступ у рамках кліматичної конференції СOP26 у Глазго, стала його зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Саме в цей час відбувалася зустріч президента України з державним секретарем Ентоні Блінкеном. І оскільки вона була дуже предметною та тривалою, вони проговорили дуже багато, то банально просто плаваючий графік не дозволив нам вчасно потрапити до зали", - пояснив він.

Кулеба також додав, що розмова Зеленського і Блінкена була "надзвичайно корисною і надзвичайно довірчою".

При цьому він наголосив, що українська делегація попереджала організаторів, що затримається.

За словами міністра, скандал у зв'язку із запізненням Зеленського роздули російські пропагандисти.

"Давайте, як то кажуть, уважно стежити за руками. Хто почав розганяти історію про те, що начебто скандал, президента України не було на засіданні, коли Джон Керрі його вів і оголосив виступ України? Це почали робити російські медіа... Давайте не вестись на всі ці російські вкидання і на всі їхні провокації... Нічого такого не було, нормальний організаційний момент", - наголосив Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/223720646495572/