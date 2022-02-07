Зеленський не зустрінеться із главою МЗС Німеччини

Зустріч глави МЗС Німеччини Анналени Бербок із президентом Володимиром Зеленським скасували. Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сказала сама Бербок.

За її словами, зустріч із Зеленським скасували через зміни у графіку глави МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана.

"Моя поїздка планувалася з французьким колегою. Ми планували зустрітися з президентом, але плани поїздки змінилися. Французька сторона трохи змінила ці плани. Звичайно, треба краще координувати... Зі свого боку, я змушена була адаптувати свої плани", - сказала вона.

Кулеба ще раз подякував Бербок за візит в Україну, незважаючи на зміни у графіку Ле Дріана, і сказав, що в МЗС до цього ставляться "з розумінням".

"По-друге, жодних проблем із зустріччю з президентом немає. Давайте не створювати навколо цього конспірологію", - сказав Кулеба, нагадавши, що під час свого минулого візиту Бербок зустрічалася із Зеленським.

Міністр зазначив, що у президента останніми днями насичений графік, і "в жодному разі відсутність цієї зустрічі не треба розглядати як політичний сигнал".

Він сказав, що обговорив із німецькою колегою також питання постачання зброї.

"Дуже важливо, що ми сьогодні говорили не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, а й про те, що Німеччина може зробити, і що вона має намір зробити для підтримки України у сфері оборони й безпеки", - сказав Кулеба.

"Це була відверта розмова. У нас тут позиції справді різні. Але наше завдання з Анналеною полягає не в тому, щоб сваритися, а в тому, щоб шукати точки дотику та рішення. Я думаю, що сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення. Тепер чекатимемо на крок німецького уряду", - додав глава МЗС України.

Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Також ФРН не дозволяє Естонії поставити Україні зброю німецького виробництва, яку має Таллінн.

Ексглава Федерального відомства з експортного контролю Німеччини стверджує, що відмова німецького уряду постачати зброю Україні - політичне рішення, оскільки законодавчо така передача озброєнь для ЗСУ у нинішній ситуації не заборонена.

14 лютого Україну відвідає канцлер Німеччини Олаф Шольц, а наступного дня, 15 лютого, у нього заплановано візит до Росії.