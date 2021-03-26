Зеленський обіцяє обговорити загострення на Донбасі з усіма лідерами "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорить з усіма лідерами "нормандської четвірки" загибель чотирьох українських військових на Донбасі, яка сталася 26 березня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Глава держави зазначив, що доручив представникам України у Тристоронній контактній групі ініціювати невідкладне позачергове засідання безпекової підгрупи та зустріч радників лідерів "Нормандського формату".

Зеленський також додав, що начальник Генерального штабу за його дорученням уже вилетів на місце загибелі солдатів "для всебічного з'ясування всіх обставин справи".

Реакція інших політиків

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував, що на найближчому засіданні парламент відреагує та дасть оцінку ситуації на Донбасі.

"На жаль, це не перше порушення перемир'я за останній час, внаслідок якого гинуть наші громадяни", - резюмував спікер Ради.

Засудила дії бойовиків і правляча фракція "Слуга Народу". Там заявили, що парламент має якнайшвидше дати оцінку порушенню режиму припинення вогню.

"Закликаємо світове співтовариство відреагувати на агресію Російської Федерації та порушення домовленостей про режим припинення вогню, досягнутих влітку минулого року", - додали у "Слузі Народу".

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" наголосив на відповідальності Росії за нові загибелі на Донбасі.

"Росія була і залишається у своїй філософії - знищити Україну... Це позиція президента Росії пана Путіна, офіційно висловлена позиція багато років тому. Чекати, що вони діятимуть гуманно - перебільшення", - вважає Кравчук.

Реакція міжнародної спільноти

У посольстві США в Україні заявили, що засмученні загибеллю чотирьох українських солдатів.

"Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, що спричиняє страждання, конструктивно взяти участь у мирних переговорах, й припинити агресію в Україні", - зазначили там.

Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс теж наголосила на відповідальності Росії за загибелі військових.

"Режиму припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя - це вже забагато", - написала вона.

Що передувало?

Унаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині 26 березня загинули чотири військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил, ще двоє отримали поранення.

Нове перемир'я запрацювало на Донбасі з 27 липня 2020 року, і протягом перших місяців на Донбасі справді суттєво зменшилася кількість обстрілів. Натомість зараз спостерігається нове загострення. Наразі за час "перемир'я" від обстрілів бойовиків загинули 22 військових.

Військові також підриваються на вибухових пристроях. За даними Міноборони, станом на 2019 рік на підконтрольній Україні території Донбасу було заміновано приблизно 700 тисяч гектарів.

Останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. Третього березня бойовики так званої "ДНР" заявили, що отримали дозвіл на відкриття вогню на випередження "для придушення вогневих точок противника".

На думку президента Володимира Зеленського, загострення - спроба тиснути на українську сторону в переговорах щодо Донбасу.

Громадське телебачення

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