Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі із держсекретарем США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном напередодні запланованих переговорів Джо Байдена з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це йдеться у заяві Офісу президента, пише "Європейська правда".

"Глава Української держави наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. У цьому зв'язку було обговорено кроки, які Україна здійснює та має намір здійснити для його активізації", - йдеться у заяві.

Зеленський також поінформував Блінкена про ситуацію на кордонах України.

"Було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони окремо торкнулися питання важливості посилення безпекової взаємодії, що сприяла б стримуванню агресивної поведінки з боку РФ щодо України", - йдеться у заяві.

Було також домовлено провести телефонну розмову Зеленського та Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів і Росії.

Білий дім і Кремль підтвердили проведення розмови лідерів США та Росії у форматі відеозустрічі на 7 грудня.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у разі військового вторгнення РФ обговорюється жорсткий набір заходів, аж до відключення платіжної системи SWIFT.