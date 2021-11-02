Зеленський обговорив із Блінкеном військово-оборонну співпрацю Києва та Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичної конференції в Глазго обговорив із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном питання військово-оборонної співпраці між країнами, передає "Інтерфакс- Україна".

"На зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушувалося питання військово-оборонної співпраці України та США, викликів в енергетиці", - написав Зеленський у Twitter.

Він зазначив, що Сполучені Штати продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність України, а також вітають прогрес Києва у проведенні реформ і рішучу налаштованість на їх утілення.