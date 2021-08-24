Зеленський обговорив з Дудою Nord Stream 2 і запуск швидкісного потяга між Києвом та Варшавою

Президент Володимир Зеленський обговорив із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема, спільні проєкти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський провів переговори з Президентом Польщі на полях інавгураційного саміту Кримської платформи.

Президент України подякував польському колезі за участь у саміті та за солідарність з українським народом.

Свою чергою, Дуда привітав Україну з успішним проведенням першого саміту Кримської платформи та значною кількістю учасників, що є ще одним свідченням того, що проблема окупації Криму залишається на порядку денному міжнародної спільноти. Зокрема, Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ.

Зеленський також поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на сході України та запропонував спільні кроки щодо протидії агресивним діям Росії, зокрема, в інформаційній сфері.

Лідери держав погодилися з тим, що російські навчання "Захід-2021" створюють напругу та погіршують ситуацію з безпекою в регіоні.

Президенти також обмінялися думками щодо складного становища на кордонах обох країн з Білоруссю.

Крім того, під час розмови вони торкнулися подій в Афганістані й тих кроків, які здійснюють Україна та Польща для евакуації своїх громадян із цієї країни.

Також Зеленський обговорив з Дудою широке коло питань двосторонньої взаємодії, що традиційно має насичений порядок денний.

Особлива увага була приділена координації позицій сторін задля протидії проєкту "Північний потік-2".

"Проєкт "Північний потік-2" ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це - в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", - наголосив Зеленський.

Зазначається, що Президент України виступив із ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проєктів, зокрема, запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою, що кореспондуватиметься зі співпрацею країн у межах ініціативи "Тримор'я".

Зеленський також окремо подякував Дуді за гуманітарну допомогу в протидії COVID-19 та надання вакцин від коронавірусу.

23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи - нового консультативного та координаційного формату, ініційованого Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію та досягнення головної мети - деокупації Криму й повернення його Україні.



