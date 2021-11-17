Зеленський обговорив з Ердоганом питання стратегічного партнерства

Питання розширення співпраці обговорили у телефонній розмові президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган.

Як повідомляє у середу вранці прес-служба українського президента, Зеленський високо оцінив незмінну підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності та суверенітету України, а також активне залучення до роботи нового міжнародного механізму - "Кримської платформи".

Зеленський подякував лідеру Туреччини за висловлене співчуття у зв'язку із загибеллю українських воїнів на сході нашої держави.

Окрему увагу президент України приділив питанню звільнення українських громадян, які незаконно утримуються Росією.

Зеленський та Ердоган обмінялися думками щодо ситуації у сфері безпеки у регіоні, а також щодо відповідних ініціатив щодо посилення безпеки у регіоні Чорного моря.

Президенти обговорили питання співробітництва у оборонній сфері. Сторони констатували, що стратегічне партнерство вже сьогодні укріплює збройні сили двох країн. Було відзначено реалізацію низки важливих проектів у галузях літакобудування та розвитку ВМС, а також перспективи для поглиблення такої взаємодії.

Глава Української держави, зокрема, повідомив Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178.

"Запрошую Туреччину приєднатися до кола його замовників", - наголосив Зеленський.

Лідери відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі. Також було приділено увагу стану реалізації досягнутих домовленостей щодо низки проектів двостороннього порядку денного, зокрема будівництва житла для представників кримськотатарського народу. Сторони обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого, шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.

Президенти домовилися провести ювілейне, 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві. Було наголошено на тому, що цьому важливому заходу має передувати ґрунтовна підготовка, зокрема проведення в грудні поточного року другого засідання "Квадриги" на рівні міністрів закордонних справ та оборони.