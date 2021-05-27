Зеленський обговорив з главою Єврокомісії взаємне визнання COVID-паспортів

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову та обговорили взаємне визнання COVID-паспортів, боротьбу з коронавірусом, постачання вакцин, ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Сторони обговорили зусилля України і Євросоюзу в боротьбі з коронавірусом і соціальні та економічні наслідки пандемії. Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовилися про необхідність активізувати зусилля з надання Україні необхідної кількості вакцин. Також обговорювалися перспективи створення в ЄС механізму розподілу препаратів від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Також лідери позитивно оцінили роль програми COVAX, в роботу якої Євросоюз робить істотний внесок. Вони домовилися продовжити співпрацю про взаємне визнання цифрових сертифікатів для відновлення подорожей громадян України та ЄС.

Як повідомляв НАШ раніше, у Раді зареєстрували проект постанови про визнання режиму Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.