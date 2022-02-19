Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії спільні дії на тлі російської загрози

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені провів зустріч із прем'єр- міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, щоб обговорити ситуацію з безпекою.
Про це Зеленський написав у Twitter.
Зазначається, що глави держав говорили про безпеку й узгодили подальші спільні кроки на тлі агресивних дій РФ.
"Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Великій Британії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру", - пише Зеленський.
Своєю чергою Джонсон підтвердив готовність Великої Британії запровадити санкції проти окремих осіб і стратегічно важливих російських підприємств у випадку початку військових дій РФ проти України.
"Ми зробимо неможливим для них отримувати фінансові кошти з лондонських ринків капіталу. А потім ми відкриємо матрьошку. "Матрьошку" російських компаній і корпорацій під державним управлінням, щоб виявити відповідальних, які стоять за ними фінансово", - сказав Джонсон, цитує "Інтерфакс-Україна".
Зеленський також наголосив журналістам, що такі зустрічі проводяться, щоб зняти з порядку денного тему безпеки та військового конфлікту на Донбасі і "щоб у майбутніх президентів України та майбутніх прем'єр-міністрів Великої Британії була можливість говорити на інші теми", передає "Інтерфакс- Україна".
Громадське телебачення
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