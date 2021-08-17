Зеленський обговорив із президентом Литви ситуацію на литовсько-білоруському кордоні.

16 серпня президент Литви Гітанас Науседа провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Науседа повідомив у Twitter.

"Сьогодні ми із Зеленським обговорили кризу з нелегальними мігрантами на кордоні Литви і Білорусі. Дякую Україні за допомогу в посиленні прикордонного контролю між Литвою та Білоруссю", - написав він.

Науседа також подякував Україні як "надійному партнеру і другу".

На сайті президента України уточнили, що під час обговорення із Зеленським проблем на кордоні Литви і Білорусі Науседа повідомив, що "поки вдалося досягти відносної стабілізації ситуації".

Також Зеленський подякував Литві за рішення надати Україні партію вакцин проти коронавірусної інфекції від AstraZeneca.

"Співрозмовники скоординували заходи двостороннього діалогу високого рівня на найближчу перспективу. Володимир Зеленський ознайомив литовського колегу з підготовкою масштабних заходів, які відбудуться в Києві впродовж 23-24 серпня з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України. Окремо президенти обговорили стан реалізації спільних культурно-гуманітарних проєктів", - ідеться в повідомленні.