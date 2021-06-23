Зеленський обговорив з президентом МОК загальнонаціональну програму "Здорова Україна"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Президент МОК прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну для участі у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету.

Також сторони обмінялися думками щодо Олімпійських ігор у Токіо.

"Вірю, що пандемія не зашкодить проведенню Олімпіади. Україна буде гідно представлена на цьому святі спорту, яке об'єднає весь світ", - заявив президент.

Крім цього, Зеленський розповів Баху про ключові елементи загальнонаціональної програми "Здорова Україна", впровадження якої дасть змогу зробити спорт доступнішим для всіх категорій населення країни.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30" презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна".

Програма направлена на всі вікові категорії та групи населення України.

Перший Незалежний

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