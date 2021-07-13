Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю відкриття ІТ-центрів та меморіал «Бабин Яр»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом, під час якої запросив його відвідати Україну з візитом.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт Глави держави.

«Очікую на нашу особисту зустріч у Києві найближчим часом. Упевнений, що спільними зусиллями ми маємо поглибити партнерські відносини між Україною та Ізраїлем», – сказав Зеленський.

Він привітав ізраїльського колегу зі вступом на посаду та побажав успіхів у виконанні державних обов’язків.

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Президент України також позитивно оцінив динаміку українсько-ізраїльських відносин та висловив упевненість щодо їхнього подальшого розвитку. «Україна та Ізраїль завжди були й залишатимуться надійними друзями та партнерами. Переконаний, що співробітництво з новим Президентом та новим урядом Ізраїлю буде плідним, а наші країни й надалі поглиблюватимуть взаємовигідну двосторонню співпрацю», – зазначив Зеленський. У цьому контексті співрозмовники обговорили плани щодо взаємного й одночасного відкриття центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених та IT-фахівців у Києві та Єрусалимі.

Окремо президенти обговорили вшанування 80-х роковин від початку масових розстрілів у Бабиному Яру та питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Іцхак Герцог наголосив на важливості реалізації цього проєкту для прийдешніх поколінь. «Пам’ять про трагедію Бабиного Яру навчить молоде покоління того, до чого може призвести жорстокість», – зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня в Ізраїлі склав присягу новий президент Іцхак Герцог.