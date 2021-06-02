Зеленський обговорив з сенаторами США ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. У зустрічі взяли участь сенатори США Жінн Шахін, Роберт Портман, Крістофер Мерфі, їхні радники, а також тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Про це пише Офіс Президента.

З українського боку також були присутні перший Президент України, глава делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і його заступники Ігор Жовква, Юлія Свириденко та Андрій Сибіга.

"Для нас ця зустріч дуже важлива, оскільки вона вкотре підтверджує, що США є нашим стратегічним партнером. Особливо зараз, у дуже напружений імовірною ескалацією з боку Росії час", - сказав Володимир Зеленський.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях та вздовж українського кордону нині спостерігається концентрація російських військ. Також уздовж кордонів України та в окупованому Криму Росія збільшила кількість літаків і військової техніки.

"Тобто Росія лише на словах декларує відведення своїх сил та виконання зобов'язань. Загалом відведено лише близько 10 тисяч військових", - зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави також акцентував увагу на тому, що на лінії розмежування наразі функціонує всього один новий контрольний пункт в'їзду/виїзду, решта так і не запрацювали через небажання іншої сторони.

Під час зустрічі з сенаторами відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, щоб, як зазначив Володимир Зеленський, всі сторони "були в одному інформаційному полі та могли з перших вуст із місця подій почути про ситуацію, у якій зараз перебуває Україна".

Зокрема, Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак під час включення з н. п. Оріхове Луганської області розповів про загальну ситуацію в районі проведення ООС та на окремих ділянках відповідальності українських підрозділів. Він нагадав, що на позиціях, де він перебуває, 27 травня снайпер убив українського військового.

"Керівництво Російської Федерації продовжує реалізацію своїх планів щодо агресії проти України. Противник утримує угруповання збройних сил РФ у прикордонних з Україною районах Воронезької, Білгородської, Ростовської областей та на території тимчасово окупованого Криму", - зазначив він.

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