Зеленський обговорив з Трюдо агресію РФ на Донбасі, розслідування збиття літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Канади Джастін Трюдо провели переговори. Розмова відбулася напередодні проведення самітів G7 та НАТО, які відбудуться найближчим часом.

Про це поінформували в прес-службі ОП.

У Зеленського повідомили, що політики "скоординували позиції з ключових питань порядку денного".

Зокрема, український президент поінформував про ситуацію на сході та біля кордонів України.

Зеленський наголосив, що наразі відбулося відведення лише частини російських військ і важкого озброєння з тимчасово окупованих територій і від українських кордонів.

"Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тисяч російських військових лише 11 тисяч пішли назад", - сказав він.

Крім того, Зеленський наголошує на важливості зберегтти міжнародний тиск на Росію, щоб досягти мирного врегулювання. Проект "Північний потік-2" український лідер назвав "політичною зброєю Росії".

"Ми вважаємо, що добудова "Північного потоку-2" зміцнить Росію як гравця на світовій мапі", - додав Зеленський.

Трюдо, зі свого боку, запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну. Зокрема, на шляху до членства в НАТО.

Раніше в ОП заявили, що позиції США і України були скоординовані напередодні зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.