Зеленский обратился к украинцам, которые находятся за пределами страны (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.

Президент призвал людей регистрироваться в системе ДРУГ.

Это поможет дипломатам и упростит формирование списков граждан для эвакуации домой.

Те, кому не удастся зарегистрироваться необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Контакты на на сайте МИД.