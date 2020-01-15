Зеленский обсудил с Меркель заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу

Президент Владимир Зеленский в среду, 15 января, во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили заключенные договоренности относительно транзита газа через территорию Украины в Европу. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы государства.

Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Как сообщалось, во время телефонного разговора Зеленский призвал ФРГ политически содействовать процессу расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.