Зеленский обсудил с Меркель заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу

15 января 2020, 16:38
 Политика Источник: 112.ua Персоны: Зеленський В.О.

Президент Владимир Зеленский в среду, 15 января, во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили заключенные договоренности относительно транзита газа через территорию Украины в Европу. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы государства.

Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Как сообщалось, во время телефонного разговора Зеленский призвал ФРГ политически содействовать процессу расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

 

Источник: 112.ua
 
 
 