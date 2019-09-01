Зеленский обсудил с Пенсом свой предстоящий визит в США и встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в Варшаве обсудили предстоящий визит украинского президента в США и его встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, во время встречи среди других вопросов речь шла о предстоящем визите Зеленского в США и встрече с президентом Трампом.

Как сообщал УНИАН, встреча Зеленского и Трампа планировалась в Варшаве в конце августа - начале сентября.

31 августа Зеленский заявил, что во время запланированной на сентябрь встречи с Трампом будет говорить об инвестициях, энергетике и прекращении войны на Донбассе.