Зеленский объявил о возвращении 200 пленных

После "нормандского" саммита в Париже количество жертв среди украинцев сначала снизилось, однако впоследствии она снова выросла в январе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время украинского ланча в Мюнхене, передает "Европейская правда".

"Было очень больно. И что ты делаешь, ты начинаешь продолжать диалог. Я не думал о дипломатии, мы просто звоним всем коллегам, всем представителям, лидерам нормандской четверки, проговариваем, давайте успокоимся.

Уменьшаются выстрелы. Мы договорились о двух больших треках обмена. Практически договорились, и действительно сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сказал он.

Последний обмен пленными состоялся 29 декабря 2019-го. Украина вернула 76 своих граждан, России отдала 124 человека, среди которых 15 уголовников, не имеющих отношения к войне в Донбассе. Новые переговоры по обмену пленными начались в январе 2020-го. Новые списки своих граждан Украина уже передала на обработку.